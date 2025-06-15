Вступило в силу увольнение из правительства Ицхака Гольдкнопфа

Глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф не отозвал письмо об увольнении из правительства, и оно вступило в силу утром 15 июня.

В коалиции полагали, что из-за напряженности в сфере безопасности и войны в Иране Гольдкнопф, по меньшей мере, временно отзовет письмо об увольнении. Однако этого не произошло.

Гольдкнопф подал в отставку с поста министра в связи с кризисом вокруг закона о призыве. На данный момент неизвестно, кто сменит его на посту министра строительства.