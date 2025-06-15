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Израиль

Вступило в силу увольнение из правительства Ицхака Гольдкнопфа

Яадут а-Тора
Ицхак Гольдкнопф
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:21
Вступило в силу увольнение из правительства Ицхака Гольдкнопфа
Chaim Goldberg/Flash90

Глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф не отозвал письмо об увольнении из правительства, и оно вступило в силу утром 15 июня.

В коалиции полагали, что из-за напряженности в сфере безопасности и войны в Иране Гольдкнопф, по меньшей мере, временно отзовет письмо об увольнении. Однако этого не произошло.

Гольдкнопф подал в отставку с поста министра в связи с кризисом вокруг закона о призыве. На данный момент неизвестно, кто сменит его на посту министра строительства.

Израиль
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