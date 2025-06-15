Командование тылом: никто из погибших в Бат-Яме не был в защищенной комнате

Высокопоставленный представитель Командования тылом, находящийся на месте разбора завалов в Бат-Яме, откуда извлекли шестерых погибших, сообщил: часть здания полностью обрушилась в результате прямого попадания ракеты весом в сотни килограммов.

Он подчеркнул также, что в многоквартирном доме, который подвергся атаке, были защищенные помещения на каждом этаже, а в нижней части здания было бомбоубежище.

"Те, кто находился в защищенных помещениях, не пострадали, даже если они были заблокированы – их удалось эвакуировать без травм, – подчеркнул он. – Пострадавшие не находились в защищенных помещениях".

Он также отметил, что до сих пор внутри здания есть несколько заблокированных людей, с ними потеряна связь, ведутся поисковые работы. Благодаря сбору информации поисково-спасательные службы знают, о каких людях идет речь, в каких квартирах они находились в момент попадания ракеты.

"И в этом инциденте, как и во всех последних – защищенные комнаты (МАМАД) обеспечили отличную и почти полную защиту", – подчеркнул представитель Командования тылом.