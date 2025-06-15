СМИ: Израиль не исключает ликвидацию Хаменеи

В ночь на 15 июня журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль со ссылкой на некий информированный источник в израильском руководстве сообщил, что власти Израиля не исключают сценария, при котором будет ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Это сообщения перепечатали многие, в том числе зарубежные, СМИ.

Одновременно американское издание The Wall Street Journal опубликовало заявление некого израильского чиновника, сказавшего, что ликвидация Хаменеи "не исключена". Этот источник пояснил: Израиль не исключает ни одну цель, способную нанести ущерб ядерной программе Ирана, включая верховного лидера.

Ранее иранские СМИ подтвердили, что Али Шамхани, советник Хаменеи, был убит рано утром в пятницу, 13 июня, в результате израильской атаки.