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Израиль

СМИ: Израиль не исключает ликвидацию Хаменеи

Иран
Израиль
время публикации: 15 июня 2025 г., 01:26 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 01:39
Сегаль: Израиль не исключает ликвидацию Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

В ночь на 15 июня журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль со ссылкой на некий информированный источник в израильском руководстве сообщил, что власти Израиля не исключают сценария, при котором будет ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Это сообщения перепечатали многие, в том числе зарубежные, СМИ.

Одновременно американское издание The Wall Street Journal опубликовало заявление некого израильского чиновника, сказавшего, что ликвидация Хаменеи "не исключена". Этот источник пояснил: Израиль не исключает ни одну цель, способную нанести ущерб ядерной программе Ирана, включая верховного лидера.

Ранее иранские СМИ подтвердили, что Али Шамхани, советник Хаменеи, был убит рано утром в пятницу, 13 июня, в результате израильской атаки.

Израиль
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