Кнессет и суды Израиля перешли на работу в режиме чрезвычайного положения

Кнессет и судебная система Израиля перешли на работу в режиме чрезвычайного положения.

По сообщению пресс-службы израильского парламента, спикер Кнессета Амир Охана распорядился отменить все заседания комиссий, которые не имеют прямого отношения к военным действиям в Иране. Большинство сотрудников Кнессета будут работать в удаленном формате. Исключение составляют работники, чье присутствие в здании Кнессета необходимо для нормального функционирования парламента.

Депутаты, которые примут решение работать из Кнессета, будут делать это при максимально ограниченном числе советников.

Все запланированные визиты и экскурсии по Кнессету отменены.

Судебная система страны также переведена на работу в режиме чрезвычайного положения. По распоряжению министра юстиции Ярива Левина, будут проходить только срочные заседания.