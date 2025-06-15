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Израиль

Кнессет и суды Израиля перешли на работу в режиме чрезвычайного положения

Суд
Кнессет
время публикации: 15 июня 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 10:53
Кнессет и суды Израиля перешли на работу в режиме чрезвычайного положения
Olivier Fitoussi/Flash90

Кнессет и судебная система Израиля перешли на работу в режиме чрезвычайного положения.

По сообщению пресс-службы израильского парламента, спикер Кнессета Амир Охана распорядился отменить все заседания комиссий, которые не имеют прямого отношения к военным действиям в Иране. Большинство сотрудников Кнессета будут работать в удаленном формате. Исключение составляют работники, чье присутствие в здании Кнессета необходимо для нормального функционирования парламента.

Депутаты, которые примут решение работать из Кнессета, будут делать это при максимально ограниченном числе советников.

Все запланированные визиты и экскурсии по Кнессету отменены.

Судебная система страны также переведена на работу в режиме чрезвычайного положения. По распоряжению министра юстиции Ярива Левина, будут проходить только срочные заседания.

Израиль
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