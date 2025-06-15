Данные по жертвам в Бат-Яме: шестеро погибших, семь пропавших без вести

Подтверждена гибель не менее шести человек в Бат-Яме, где в результате падения иранской баллистической ракеты произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома.

Погибшие: три женщины 69, 80 и примерно 55 лет, юноша около 18 лет, и двое детей – мальчик 10 лет и девочка 9 лет. Имена погибших к настоящему моменту не были опубликованы.

По состоянию на 09:00, семь человек числятся пропавшими без вести. 180 раненых, в том числе двое тяжелораненых из Реховота. Раненые доставлены в больницы "Вольфсон" (Холон), "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Каплан" (Реховот), "Шамир – Асаф а-Рофе" (Беэр-Яаков), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Асута" (Ашдод). Некоторые пострадавшие добирались до больниц самостоятельно. В ряде случаев требовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших:

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

Полиция получила разрешение правительства использовать биометрическую базу данных, содержащую отпечатки пальцев и ладоней израильских граждан, получивших биометрические удостоверения личности и паспорта, для идентификации пострадавших и погибших при ракетных обстрелах.

Представители медицинского центра "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили, что за ночь в больницу поступили 27 пострадавших при ракетных обстрелах из Ирана. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, остальные ранены легко. Телефон "горячей линии" больницы – 1255133, семьи могут обращаться по этому номеру для розыска пострадавших.

Представители больницы "Вольфсон" сообщают, что в отделение неотложной помощи больницы поступили ночью и ранним утром 65 пострадавших при попадании иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.