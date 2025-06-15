Институт Вейцмана сообщает о повреждении нескольких зданий ночным обстрелом из Ирана

Научный институт Вейцмана сообщает, что в результате ночного ракетного обстрела из Ирана несколько зданий получили повреждения. Пострадавших нет.

"Мы находимся в постоянных контактах со службами безопасности и с чрезвычайными службами, и сделаем все необходимое для обеспечения безопасности сотрудников и кампуса института", – сказано в официальном сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Израиля баллистическими ракетами из Ирана пострадало здание, в котором находятся лаборатории. Из-за попадания ракеты произошло частичное обрушение и пожар.