Институт Вейцмана сообщает о повреждении нескольких зданий ночным обстрелом из Ирана
время публикации: 15 июня 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 08:19
Научный институт Вейцмана сообщает, что в результате ночного ракетного обстрела из Ирана несколько зданий получили повреждения. Пострадавших нет.
"Мы находимся в постоянных контактах со службами безопасности и с чрезвычайными службами, и сделаем все необходимое для обеспечения безопасности сотрудников и кампуса института", – сказано в официальном сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Израиля баллистическими ракетами из Ирана пострадало здание, в котором находятся лаборатории. Из-за попадания ракеты произошло частичное обрушение и пожар.