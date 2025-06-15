New York Times: в результате ракетного обстрела из Ирана поврежден институт Вейцмана
время публикации: 15 июня 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 06:42
Исследовательский центр Научного института Вейцмана в городе Реховот получил серьезные повреждения в результате обстрела Ираном баллистическими ракетами Израиля в ночь на 15 июня, пишет The New York Times.
Сообщается об обрушениях и возникшем пожаре в здании, "где находятся лаборатории".
Полиция Израиля и Управление тылом ЦАХАЛа не давали сведений об ущербе в Институте Вейцмана. При этом сообщалось о 37 раненых в результате падения ракеты в Реховоте.