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Пресса

New York Times: в результате ракетного обстрела из Ирана поврежден институт Вейцмана

Иран
Израиль
СМИ
время публикации: 15 июня 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 06:42
New York Times: в результате ракетного обстрела из Ирана поврежден институт Вейцмана
Chaim Goldberg/Flash90

Исследовательский центр Научного института Вейцмана в городе Реховот получил серьезные повреждения в результате обстрела Ираном баллистическими ракетами Израиля в ночь на 15 июня, пишет The New York Times.

Сообщается об обрушениях и возникшем пожаре в здании, "где находятся лаборатории".

Полиция Израиля и Управление тылом ЦАХАЛа не давали сведений об ущербе в Институте Вейцмана. При этом сообщалось о 37 раненых в результате падения ракеты в Реховоте.

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