New York Times: в результате ракетного обстрела из Ирана поврежден институт Вейцмана

Исследовательский центр Научного института Вейцмана в городе Реховот получил серьезные повреждения в результате обстрела Ираном баллистическими ракетами Израиля в ночь на 15 июня, пишет The New York Times.

Сообщается об обрушениях и возникшем пожаре в здании, "где находятся лаборатории".

Полиция Израиля и Управление тылом ЦАХАЛа не давали сведений об ущербе в Институте Вейцмана. При этом сообщалось о 37 раненых в результате падения ракеты в Реховоте.