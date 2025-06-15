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Израиль

Спустя шесть часов после обстрела Бат-Яма: семь человек числятся пропавшими без вести

Полиция
время публикации: 15 июня 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:05
Спустя шесть часов после обстрела Бат-Яма: семь человек числятся пропавшими без вести
Chaim Goldberg/Flash90

Руководитель полиции округа Аялон Даниэль Хадад сообщил, что по состоянию через шесть часов после попадания баллистической ракеты в многоквартирный жилой дом в Бат-Яме картина следующая:

180 пострадавших,

шестеро подтвержденных погибших,

семеро числятся пропавшими без вести.

Основные усилия направлены, прежде всего, на поиск пропавших без вести и на формирование четкой картины ситуации о пропавших, о которых известно полиции, и о тех, о ком службы безопасности пока ничего не знают.

Израиль
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