Спустя шесть часов после обстрела Бат-Яма: семь человек числятся пропавшими без вести

Руководитель полиции округа Аялон Даниэль Хадад сообщил, что по состоянию через шесть часов после попадания баллистической ракеты в многоквартирный жилой дом в Бат-Яме картина следующая:

180 пострадавших,

шестеро подтвержденных погибших,

семеро числятся пропавшими без вести.

Основные усилия направлены, прежде всего, на поиск пропавших без вести и на формирование четкой картины ситуации о пропавших, о которых известно полиции, и о тех, о ком службы безопасности пока ничего не знают.