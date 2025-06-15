Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 июня, ожидается незначительное снижение температуры, небо ясное, возможна легкая облачность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 20-35, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений.