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Израиль

Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы погиб 21-летний резервист

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 15 июня 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 07:16
Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы погиб 21-летний резервист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы погиб 21-летний старший сержант резерва Ноам Шемеш из Иерусалима, командир взвода в батальоне "Шимшон" бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 867 военнослужащих ЦАХАЛа.

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