Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы погиб 21-летний резервист

Разрешено к публикации: в боях на юге сектора Газы погиб 21-летний старший сержант резерва Ноам Шемеш из Иерусалима, командир взвода в батальоне "Шимшон" бригады "Кфир".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 867 военнослужащих ЦАХАЛа.