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Израиль

Внимание, розыск: пропал Нахман Битон из Кирьят-Экрона

Полиция
Розыск
время публикации: 15 июня 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 07:46
Внимание, розыск: пропал Нахман Битон из Кирьят-Экрона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Нахман Битон, житель Кирьят-Экрона. В последний раз его видели в районе кибуца Цора.

Приметы пропавшего: рост 175 см, черные волосы, худощавое телосложение, карие глаза. Был одет в шорты серого цвета и черную футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полицейских сводок по телефону 02-9902385.

Израиль
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