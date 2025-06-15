x
15 июня 2025
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 16:40
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предупреждение о скорой тревоге в центре, на севере и юге Израиля

время публикации: 15 июня 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 16:26
Предупредительное сообщение о скорой тревоге в центре страны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Жители различных районов Израиля получили сообщение от Командования тылом о необходимости находиться неподалеку от бомбоубежищ и защищенного пространства. Сообщения были получены жителями как центральной части страны, так и юга и севера.

Речь идет об идентификации подготовки к запуску ракет по Израилю, а не о запуске. Более точные данные поступят позднее, в случае осуществления обстрела.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook