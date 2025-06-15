Предупреждение о скорой тревоге в центре, на севере и юге Израиля

Жители различных районов Израиля получили сообщение от Командования тылом о необходимости находиться неподалеку от бомбоубежищ и защищенного пространства. Сообщения были получены жителями как центральной части страны, так и юга и севера.

Речь идет об идентификации подготовки к запуску ракет по Израилю, а не о запуске. Более точные данные поступят позднее, в случае осуществления обстрела.