Предупреждение о скорой тревоге в центре, на севере и юге Израиля
время публикации: 15 июня 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 16:26
Жители различных районов Израиля получили сообщение от Командования тылом о необходимости находиться неподалеку от бомбоубежищ и защищенного пространства. Сообщения были получены жителями как центральной части страны, так и юга и севера.
Речь идет об идентификации подготовки к запуску ракет по Израилю, а не о запуске. Более точные данные поступят позднее, в случае осуществления обстрела.