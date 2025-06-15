"Народ как Лев": за три дня войны атакованы 170 целей на территории Ирана

Примерно 50 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа действовали на протяжении ночи в небе Тегерана и наносили удары по инфраструктуре иранского ядерного проекта.

В ходе атаки было поражено более 80 целей, включая штаб министерства обороны Ирана, штаб Организации оборонных исследований и инноваций ("Сепанд") и многие другие.

Отмечается, что в ходе операции "Народ как лев" менее чем за три дня было поражено более 170 целей и более 720 военных объектов на территории Ирана.

ЦАХАЛ продолжает усиливать мощность атак на иранские ядерные объекты, лишая иранский режим компонентов для производства оружия и критических возможностей для развития ядерной программы.