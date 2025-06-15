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Израиль

"Народ как Лев": за три дня войны атакованы 170 целей на территории Ирана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 июня 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 14:12
"Народ как Лев": за три дня войны атакованы 170 целей на территории Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Примерно 50 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа действовали на протяжении ночи в небе Тегерана и наносили удары по инфраструктуре иранского ядерного проекта.

В ходе атаки было поражено более 80 целей, включая штаб министерства обороны Ирана, штаб Организации оборонных исследований и инноваций ("Сепанд") и многие другие.

Отмечается, что в ходе операции "Народ как лев" менее чем за три дня было поражено более 170 целей и более 720 военных объектов на территории Ирана.

ЦАХАЛ продолжает усиливать мощность атак на иранские ядерные объекты, лишая иранский режим компонентов для производства оружия и критических возможностей для развития ядерной программы.

Израиль
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