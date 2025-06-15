x
15 июня 2025
|
последняя новость: 01:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июня 2025
|
15 июня 2025
|
последняя новость: 01:26
15 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уточнение: не менее трех погибших в результате падения иранской ракеты в Тамре

Мада
Иран
Погибшие
Галилея
время публикации: 15 июня 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:58
Уточнение: не менее трех погибших в результате падения иранской ракеты в Тамре
Пресс-служба МАДА

Уточнение: в результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибли две женщины 20-30 лет и еще один человек. Семь раненых направлены в больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Раненые направлены в больницы Хайфы.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook