Уточнение: не менее трех погибших в результате падения иранской ракеты в Тамре

Уточнение: в результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибли две женщины 20-30 лет и еще один человек. Семь раненых направлены в больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Раненые направлены в больницы Хайфы.

В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.

Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.