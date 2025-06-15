Уточнение: не менее трех погибших в результате падения иранской ракеты в Тамре
время публикации: 15 июня 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 00:58
Уточнение: в результате падения иранской ракеты на двухэтажный дом в Тамре, в Западной Галилее, погибли две женщины 20-30 лет и еще один человек. Семь раненых направлены в больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Раненые направлены в больницы Хайфы.
В Тамре проживают более 34 тысяч человек – почти все они арабы-мусульмане.
Общее число жертв ракетных обстрелов из Ирана с 13 июня возросло до шести.