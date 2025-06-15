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Израиль

Секретарь правительства проинформировал министров о ходе войны с Ираном

Иран
Кнессет
Правительство
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:47
Секретарь правительства проинформировал министров о ходе войны с Ираном
Chaim Goldberg/Flash90

Секретарь правительства Йоси Фукс совместно с представителем Совета по национальной безопасности провел специальный брифинг для министров, не входящих в состав военно-политического кабинета.

Министров оповестили о ходе военных действий в Иране.

Во время брифинга министрам было отдано распоряжение не давать интервью по поводу этой войны. "Такие интервью срывают военную кампанию", – было сказано министрам от имени главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Министр экономики Нир Баркат заявил, что нет оснований опасаться нехватки товаров и продуктов питания в магазинах. "Мы обеспеченны продуктами благодаря импорту и производству. В этой области все в порядке", – сказал Баркат.

16 июня состоится закрытое заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в ходе которого будет утверждено введение особого положения в тылу.

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