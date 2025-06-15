Секретарь правительства проинформировал министров о ходе войны с Ираном

Секретарь правительства Йоси Фукс совместно с представителем Совета по национальной безопасности провел специальный брифинг для министров, не входящих в состав военно-политического кабинета.

Министров оповестили о ходе военных действий в Иране.

Во время брифинга министрам было отдано распоряжение не давать интервью по поводу этой войны. "Такие интервью срывают военную кампанию", – было сказано министрам от имени главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Министр экономики Нир Баркат заявил, что нет оснований опасаться нехватки товаров и продуктов питания в магазинах. "Мы обеспеченны продуктами благодаря импорту и производству. В этой области все в порядке", – сказал Баркат.

16 июня состоится закрытое заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, в ходе которого будет утверждено введение особого положения в тылу.