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Израиль

Мэрия Сдерота предложила помощь пострадавшим от ракет городам центра страны

Муниципалитеты
Благотворительность
время публикации: 15 июня 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 12:32
Мэрия Сдерота предложила помощь пострадавшим от ракет городам центра страны
Chaim Goldberg/Flash90

В связи с эскалацией обстановки в сфере безопасности мэр Сдерота Алон Давиди предложил пострадавшим от ракетного обстрела городам центральной части Израиля профессиональную и консультационную помощь.

Сдерот предлагает команды психологов, обучение сотрудников муниципалитетов работе в чрезвычайных ситуациях и профессиональное сопровождение специалистами Сдерота, обладающими многолетним опытом работы под атакой.

"Это не просто солидарность, это национальная ответственность, – отметил Давиди. – Мы знаем, каково это, когда земля дрожит под ногами, когда тебя бьют в самое сердце города".

Сдерот предоставит заинтересованным городам команды психотерапевтов для эмоциональной и психологической поддержки детей и подростков, а также программы общественной психологической поддержки и прорабатывания травм, разработанные за долгие годы практики и получивших высокое признание также за пределами Израиля.

Израиль
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