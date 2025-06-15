Мэрия Сдерота предложила помощь пострадавшим от ракет городам центра страны

В связи с эскалацией обстановки в сфере безопасности мэр Сдерота Алон Давиди предложил пострадавшим от ракетного обстрела городам центральной части Израиля профессиональную и консультационную помощь.

Сдерот предлагает команды психологов, обучение сотрудников муниципалитетов работе в чрезвычайных ситуациях и профессиональное сопровождение специалистами Сдерота, обладающими многолетним опытом работы под атакой.

"Это не просто солидарность, это национальная ответственность, – отметил Давиди. – Мы знаем, каково это, когда земля дрожит под ногами, когда тебя бьют в самое сердце города".

Сдерот предоставит заинтересованным городам команды психотерапевтов для эмоциональной и психологической поддержки детей и подростков, а также программы общественной психологической поддержки и прорабатывания травм, разработанные за долгие годы практики и получивших высокое признание также за пределами Израиля.