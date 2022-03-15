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NEWSru.co.il :: В Израиле15 марта 2022 г., 12:54

Ускорен процесс получения статуса репатрианта для граждан Украины, России и Беларуси

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Ускорен процесс получения статуса репатрианта для граждан Украины, России и Беларуси

Министерство алии и абсорбции вместе с организацией "Натив" и Управлением регистрации населения открывают семь пунктов приема документов на репатриацию для граждан Украины, России и Беларуси, которые приехали в Израиль с целью получения статуса репатрианта.

То есть, граждане этих стран, приехавшие в Израиль в качестве туристов и желающие изменить статус, не обязаны проходить обычный процесс и не должны обращаться для начала процесса репатриации в отделения МВД.

Если потенциальные репатрианты находятся в гостиницах, в которые их размещают после приземления в аэропорту имени Бен-Гуриона после быстрой проверки у консула "Натива", то представители "Натива" рассмотрят их документы прямо в гостиницах. В "Нативе" заявляют, что в настоящий момент процесс рассмотрения и утверждения документов на репатриацию занимает в большинстве случаев не более суток.


Если приехавшие потенциальные репатрианты селятся не в гостиницах, им следует посетить специальные пункты для приема документов на репатриацию.

В настоящий момент открыты три точки приема для потенциальных репатриантов - в гостинице "Леонардо" в Нетании, в гостинице "Плаза Ноф а-Галиль" в Нацерете и в отделении министерства алии и интеграции в Ашдоде.

15 марта будут открыты новые пункты приема в Беэр-Шеве, Иерусалиме и Тель-Авиве. На следующей неделе будет открыт еще один пункт.

Ранее координатор оперативной группы по приему новых репатриантов из Украины и России Меир Шпиглер  заявил на заседании комиссии Кнессета по вопросам репатриации, что принято решение об обеспечении государственным медицинским страхованием граждан Украины, подавших в Израиле документы на получение статуса репатрианта. Редакция NEWSru.co.il в настоящий момент выясняет, будет ли распространено это решение на подающих документы на репатриацию граждан России и Беларуси.

Напомним, потенциальные репатрианты, выехавшие из Украины, могут оформить репатриацию либо обратившись к консулам "Натива" в пограничных с Украиной странах, либо уже в Израиле. Консулы "Натива" в странах, граничащих с Украиной, получили распоряжение проводить быструю проверку документов, которая будет продолжена уже в Израиле.

По подсчетам "Сохнута", в ближайшее время в Израиль будут прибывать из Украины, России и Беларуси более двух тысяч новых репатриантов и потенциальных репатриантов в неделю.


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