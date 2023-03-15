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    В Израиле

    Противники реформы собираются в "Бен-Гурионе"

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    Противники реформы начали собираться в
    Flash90     Противники реформы начали собираться в
    Avshalom Sassoni/Flash90     Противники реформы начали собираться в
    Avshalom Sassoni/Flash90     ВСЕ ФОТО

    В рамках "Операции Биньямин", как назвали участники протестов против юридической реформы план блокировать аэропорт перед вылетом в Берлин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона начали собираться участники акции протеста.

    В настоящий момент въезд в аэропорт относительно свободен, большая часть машин скопилась на выезде.

    Среди присоединившихся к протестам – участники операции "Энтеббе", служившие под началом погибшего в ходе операции своего командира Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу.

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    Организаторы предупреждают, что трассы, ведущие в аэропорт, а также дороги на территории аэропорта, заполнят тысячи автомобилей, двигающихся с медленной скоростью.

    Руководство аэропорта перекрыло для движение одну из трех полос на въезде в аэропорт. Полиция заранее разместила на территории аэропорта "эвакуаторы" и готовится раздавать штрафы.

    Напомним, что в прошлый раз, 9 марта, когда демонстранты пытались помешать Нетаниягу вылететь в Италию, он прибыл в "Бен-Гурион" на вертолете.

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