Противники реформы собираются в "Бен-Гурионе"

В рамках "Операции Биньямин", как назвали участники протестов против юридической реформы план блокировать аэропорт перед вылетом в Берлин премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона начали собираться участники акции протеста.

В настоящий момент въезд в аэропорт относительно свободен, большая часть машин скопилась на выезде.

Среди присоединившихся к протестам – участники операции "Энтеббе", служившие под началом погибшего в ходе операции своего командира Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу.

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Организаторы предупреждают, что трассы, ведущие в аэропорт, а также дороги на территории аэропорта, заполнят тысячи автомобилей, двигающихся с медленной скоростью.

Руководство аэропорта перекрыло для движение одну из трех полос на въезде в аэропорт. Полиция заранее разместила на территории аэропорта "эвакуаторы" и готовится раздавать штрафы.

Напомним, что в прошлый раз, 9 марта, когда демонстранты пытались помешать Нетаниягу вылететь в Италию, он прибыл в "Бен-Гурион" на вертолете.