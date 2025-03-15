В Центральном округе полицейские спасли львенка и обезьяну
Сотрудники полиции обнаружили львенка на открытой местности возле Кфар-Касема. Животное было передано инспекторам Управления природы и парков. После осмотра и реабилитации львенок будет переведен в охраняемый приют в зоопарке Кирьят-Моцкина.
Кроме того, в Лоде силы полиции и МАГАВ обнаружили и конфисковали взрослую обезьяну, находившуюся в тесном контейнере и прикованную к стене железными цепями.
Управление природы и парков добавляет, что анализы крови обезьяны были отправлены за границу, и она прошла обследование на туберкулез, бешенство и другие заболевания.
Обезьяны, ввезенные в Израиль контрабандой, могут быть носителями туберкулеза, даже если у них нет признаков этого заболевания.
Полицейские продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.