В Центральном округе полицейские спасли львенка и обезьяну

Сотрудники полиции обнаружили львенка на открытой местности возле Кфар-Касема. Животное было передано инспекторам Управления природы и парков. После осмотра и реабилитации львенок будет переведен в охраняемый приют в зоопарке Кирьят-Моцкина.

Кроме того, в Лоде силы полиции и МАГАВ обнаружили и конфисковали взрослую обезьяну, находившуюся в тесном контейнере и прикованную к стене железными цепями.

Управление природы и парков добавляет, что анализы крови обезьяны были отправлены за границу, и она прошла обследование на туберкулез, бешенство и другие заболевания.

Обезьяны, ввезенные в Израиль контрабандой, могут быть носителями туберкулеза, даже если у них нет признаков этого заболевания.

Полицейские продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.