Пресс-служба полиции сообщила, что найден Ор Ландау, пропавший около двух недель назад

Пресс-служба полиции сообщила, что найден 32-летний Ор Ландау, пропавший 26 февраля. Он ушел из своей квартиры в Тель-Авиве, не взяв ни телефон, ни ноутбук. Через несколько дней после его исчезновения близкие Ора сообщили об этом в полицию.

Однако найти мужчину удалось только сегодня, после того, как в полицию обратилась женщина, которая подвезла Ландау на своей машине. Ynet отмечает, что мужчина был найден в лесу Бен-Шемен, в настоящее время врачи проводят оценку его состояния.