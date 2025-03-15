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Израиль

Пресс-служба полиции сообщила, что найден Ор Ландау, пропавший около двух недель назад

время публикации: 15 марта 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 10:35
Пресс-служба полиции сообщила, что найден Ор Ландау, пропавший около двух недель назад
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что найден 32-летний Ор Ландау, пропавший 26 февраля. Он ушел из своей квартиры в Тель-Авиве, не взяв ни телефон, ни ноутбук. Через несколько дней после его исчезновения близкие Ора сообщили об этом в полицию.

Однако найти мужчину удалось только сегодня, после того, как в полицию обратилась женщина, которая подвезла Ландау на своей машине. Ynet отмечает, что мужчина был найден в лесу Бен-Шемен, в настоящее время врачи проводят оценку его состояния.

Израиль
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