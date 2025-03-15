Делегация сирийских друзов прибывает в Пкиин: полиция обеспечивает безопасность

Утром 15 марта делегация высокопоставленных представителей друзской общины Сирии прибывает в Пкиин (Верхняя Галилея). В программе визита также друзские населенные пункты на Голанских высотах.

Полиция обеспечивает безопасность визита. Время от времени дороги, по которым должна проезжать делегация из Сирии, будут блокироваться для других транспортных средств.

Визит начался 14 марта со встречи в доме лидера друзской общины в Джулисе шейха Муафака Тарифа, после чего делегация отправилась в деревню Хиттин к могиле пророка Шуайба.