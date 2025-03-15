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Израиль

Делегация сирийских друзов прибывает в Пкиин: полиция обеспечивает безопасность

Полиция
Друзы
время публикации: 15 марта 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 07:51
Делегация сирийских друзов прибывает в Пкиин: полиция обеспечивает безопасность
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 15 марта делегация высокопоставленных представителей друзской общины Сирии прибывает в Пкиин (Верхняя Галилея). В программе визита также друзские населенные пункты на Голанских высотах.

Полиция обеспечивает безопасность визита. Время от времени дороги, по которым должна проезжать делегация из Сирии, будут блокироваться для других транспортных средств.

Визит начался 14 марта со встречи в доме лидера друзской общины в Джулисе шейха Муафака Тарифа, после чего делегация отправилась в деревню Хиттин к могиле пророка Шуайба.

Израиль
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