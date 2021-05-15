Антитеррористическая операция "Страж стен": пятый день

ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

За первые четыре дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о более ста убитых и примерно 1000 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-14 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 2000 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две – в Ашкелоне. Среди погибших – гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.

12 мая погибли четверо израильтян. Отец и дочь (16 лет) при попадании ракеты в машину в Лод, военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы Газы и 6-летний мальчик в результате попадания ракеты в жилой дом в Сдероте.

13 мая в мошаве Беэр-Тувия во время сирены по дороге в бомбоубежище споткнулась и упала 87-летняя женщина. Она умерла от полученной травмы.

14 мая стало известно, что в больнице умерла 50-летняя женщина, проживавшая в поселке Нетаим (южнее Ришон ле-Циона) и получившая тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения, когда бежала в бомбоубежище во время сирены "Цева адом".

ИМЕНА ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ГАЗЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ "СТРАЖ СТЕН"

15 мая. Обратная хронология

01:00. В 1:11 новый обстрел Ашдода и округа Лахиш. В 1:13 снова обстрел Ашдода, Ашкелона, Беэр-Тувии. Четыре ракеты, летевшие на Ашдод сбиты системой ПРО. Сведений о раненых или причиненном ущербе в результате этого обстрела не поступало. Один человек в Ашдоде был доставлен в больницу "Асута": ему стало плохо во время обстрела.

В 1:00 сирены "Цева адом" в Ган Явне, Ашдоде и других населенных пунктах в десятках километров к северу от границы сектора Газы. Зафиксированы пуски ракет. Задействована система ПРО "Железный купол". В 1:02 прозвучали повторные сирены. Были два залпа. Выпущены десятки ракет. Местные жители слышали множество взрывов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что самолет израильских ВВС атаковал штаб-квартиру главы сил безопасности ХАМАСа Тауфика Абу Наима, располагавшийся в Газе, в районе Рамаль. В сообщении отмечается, что из этого штаба координировались действия боевиков ХАМАСа.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) заявили, что вечером 14 мая осуществили ракетную атаку базы ВВС Израиля "Хацерим" в Негеве, к западу от Беэр-Шевы. Ранее сообщалось, что в 23:13 в Офаким и других населенных пунктах Негева сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетных обстрелах из Газы. Были зафиксированы пуски ракет. Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

Май. Около 2000 ракет. Многие ракеты сбиты "Железным куполом" (информация уточняется). В результате разрывов ракет погибли семь человек, десятки раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.