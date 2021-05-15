Антитеррористическая операция "Страж стен": пятый день
ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.
За первые четыре дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о более ста убитых и примерно 1000 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-14 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 2000 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.
В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две – в Ашкелоне. Среди погибших – гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.
12 мая погибли четверо израильтян. Отец и дочь (16 лет) при попадании ракеты в машину в Лод, военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы Газы и 6-летний мальчик в результате попадания ракеты в жилой дом в Сдероте.
13 мая в мошаве Беэр-Тувия во время сирены по дороге в бомбоубежище споткнулась и упала 87-летняя женщина. Она умерла от полученной травмы.
14 мая стало известно, что в больнице умерла 50-летняя женщина, проживавшая в поселке Нетаим (южнее Ришон ле-Циона) и получившая тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения, когда бежала в бомбоубежище во время сирены "Цева адом".
ИМЕНА ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ГАЗЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ "СТРАЖ СТЕН"
15 мая. Обратная хронология
01:00. В 1:11 новый обстрел Ашдода и округа Лахиш. В 1:13 снова обстрел Ашдода, Ашкелона, Беэр-Тувии. Четыре ракеты, летевшие на Ашдод сбиты системой ПРО. Сведений о раненых или причиненном ущербе в результате этого обстрела не поступало. Один человек в Ашдоде был доставлен в больницу "Асута": ему стало плохо во время обстрела.
В 1:00 сирены "Цева адом" в Ган Явне, Ашдоде и других населенных пунктах в десятках километров к северу от границы сектора Газы. Зафиксированы пуски ракет. Задействована система ПРО "Железный купол". В 1:02 прозвучали повторные сирены. Были два залпа. Выпущены десятки ракет. Местные жители слышали множество взрывов.
00:00. В 0:36 сирены "Цева адом" были слышны в Беэр-Шеве. Зафиксированы пуски ракет из сектора Газы. Задействована система ПРО "Железный купол". Сирена сработала и в ряде других населенных пунктов Негева, в частности в Офакиме. Сообщается о не менее девяти ракетах, упавших на открытой местности. Одна ракета, летевшая на жилой район, была сбита системой ПРО. Нет раненых. Ущерб причинен не был. Три женщины пострадали, когда спешили в бомбоубежище. Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что самолет израильских ВВС атаковал штаб-квартиру главы сил безопасности ХАМАСа Тауфика Абу Наима, располагавшийся в Газе, в районе Рамаль. В сообщении отмечается, что из этого штаба координировались действия боевиков ХАМАСа.
"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло террористической организации ХАМАС) заявили, что вечером 14 мая осуществили ракетную атаку базы ВВС Израиля "Хацерим" в Негеве, к западу от Беэр-Шевы. Ранее сообщалось, что в 23:13 в Офаким и других населенных пунктах Негева сработала сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетных обстрелах из Газы. Были зафиксированы пуски ракет. Сведений о причиненном ущербе не поступало.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2021-й год.
Май. Около 2000 ракет. Многие ракеты сбиты "Железным куполом" (информация уточняется). В результате разрывов ракет погибли семь человек, десятки раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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