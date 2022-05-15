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В Израиле

В Акко задержана израильтянка, угрожавшая "всех взорвать"

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В Акко задержана израильтянка, угрожавшая
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция получила сообщение, что в Акко женщина угрожает привести в действие имеющиеся у нее взрывное устройство.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, передали, что речь идет о "ложном вызове".

По данным предварительного расследования, "террористкой" оказалась жительница поселка Шломи. Женщина требовала пропустить ее в психиатрическую клинику "Мазор", а после того, как ей было отказано, заявила, что "она все взорвет".

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Женщина доставлена в отделении полиции в Акко для дальнейшего расследования.

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