В Акко задержана израильтянка, угрожавшая "всех взорвать"
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Полиция получила сообщение, что в Акко женщина угрожает привести в действие имеющиеся у нее взрывное устройство.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, передали, что речь идет о "ложном вызове".
По данным предварительного расследования, "террористкой" оказалась жительница поселка Шломи. Женщина требовала пропустить ее в психиатрическую клинику "Мазор", а после того, как ей было отказано, заявила, что "она все взорвет".
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Женщина доставлена в отделении полиции в Акко для дальнейшего расследования.
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