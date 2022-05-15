ЦАХАЛ назвал имя офицера-разведчика, погибшего в Газе в 2018 году: Махмуд Хир ад-Дин

В воскресенье, 15 мая, ЦАХАЛ разрешил к публикации имя и фотографии "подполковника М.", героически погибшего в 2018 году в ходе секретной операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газы.

Это был 41-летний Махмуд Хир ад-Дин.

Подполковник Махмуд Хир ад-Дин был командиром подразделения специальных операций разведывательного отдела ЦАХАЛа.

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Он погиб 11 ноября 2018 года. После того, как автомобиль спецназовцев был заблокирован боевиками ХАМАСа, Махмуд Хир ад-Дин вышел из машины и первым открыл огонь, вызвав весь ответный огонь на себя. Это позволило остальным спецназовцам покинуть машину и вступить в бой. Подполковник, получивший множественные огнестрельные ранения, погиб. Майор, вышедший следом за ним, ликвидировал троих боевиков, после чего попытался вернуться к машине и забрать тело Махмуда, однако был ранен. Вскоре после этого на место прибыли спасательное подразделение 669 и силы прикрытия. Пилоту вертолета, несмотря на массированный обстрел, удалось посадить машину и принять на борт спецназовцев, включая раненого и тело погибшего.

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Махмуд Хир ад-Дин родился 28 декабря 1977 года в друзской семье, в деревне Хурфиш в Верхней Галилее. Он был старшим сыном в семье Ахмада и Низиры, у него было семеро братьев и сестер. Он был женат на Нахад и растил двоих сыновей.

До девятого класса Махмуд учился в школе поселка Хурфиш, затем перешел в военный интернат при училище в Хайфе. В октябре 1997 года он поступил на службу в десантно-штурмовое подразделение. В 2000 году окончил офицерскую школу. Служил командиром взвода. В 2002 году перешел на службу в отдел специальных операций разведывательного отдела.

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Во время службы в армии Махмуд получил степень бакалавра права в Колледже управления и степень магистра в области образования и делового администрирования в Хайфском университете.

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В 2002 году он познакомился со своей женой Нахад, а в 2004 году они поженились. Их первый сын родился в 2009 году, второй сын – в 2013 году.

Махмуд был деятельным участником общественной организации "Ахрей", которая стимулировала друзскую молодежь к военной и иной государственной службе.

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В 2015-2018 годах он преподавал в военном интернате в Хайфе.