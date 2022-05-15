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В Израиле

Прогноз погоды на 15 мая: понижение температуры, повышение влажности

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Прогноз погоды на 15 мая: понижение температуры, повышение влажности
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 мая, температура будет ниже, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Повысится влажность. Но утром местами еще будет высокая запыленность воздуха.

В Иерусалиме – 17-21 градусов, в Тель-Авиве – 19-23, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 18-26, в Мицпе-Рамоне – 18-23, на побережье Мертвого моря – 26-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-22, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-31, на Голанских высотах – 17-27.

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Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 70-120 см.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В понедельник температура еще немного понизится. Во вторник-среду – солнечно и тепло.

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