Министры утвердили шесть законопроектов, поданных оппозицией
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Межминистерская комиссия по законодательству утвердила шесть законопроектов представленных оппозицией.
Речь идет о четырех законопроектах, поданных "Ликудом и двух законопроектах, поданных "Яадут а-Тора". Это рекордное число законопроектов оппозиции, утвержденных министрами.
Утверждение законопроектов комиссией означает, что они становятся коалиционными.
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