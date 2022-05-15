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В Израиле

Министры утвердили шесть законопроектов, поданных оппозицией

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Министры утвердили шесть законопроектов, поданных оппозицией
Olivier Fitoussi/Flash90

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила шесть законопроектов представленных оппозицией.

Речь идет о четырех законопроектах, поданных "Ликудом и двух законопроектах, поданных "Яадут а-Тора". Это рекордное число законопроектов оппозиции, утвержденных министрами.

Утверждение законопроектов комиссией означает, что они становятся коалиционными.

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