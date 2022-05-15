Умер брат Захарии Зубайди, получивший ранение в ходе перестрелки в Дженине
время публикации: | последнее обновление:
Из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщили, что умер Дауд Зубайди, брат Захарии Зубайди – лидера боевиков ФАТХа, в настоящее время находящегося в израильской тюрьме.
Дауд Зубайди был ранен утром 13 мая в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в районе лагеря беженцев в Дженине. Раненый, получивший пулевое ранение в живот, был доставлен в больницу "Ибн Сина" в Дженине. Но затем его перевезли в больницу РАМБАМ.
adv_10 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Мая 2022
Maan: в перестрелке с военными в Дженине ранен брат Захарии Зубайди
Maan: в перестрелке с военными в Дженине ранен брат Захарии Зубайди
adv_11 ar_middle_wwh
adv_12 ar_middle_yandex