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    В Израиле

    Оппозиции удалось отсрочить рассмотрение закона об отмене права на получение загранпаспорта для репатриантов

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    Оппозиции удалось отсрочить рассмотрение закона об отмене права на получение загранпаспорта для репатриантов
    Yonatan Sindel/Flash90     Оппозиции удалось отсрочить рассмотрение закона об отмене права на получение загранпаспорта для репатриантов
    Yonatan Sindel/Flash90

    Правительство экстренным образом вынесло законопроект, лишающий новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле, на пленарное рассмотрение Кнессетом в первом чтении, однако оппозиции удалось перенести рассмотрение на несколько недель.

    Попытка вынести законопроект на голосование уже сегодня вечером противоречит принятой процедуре, которая подразумевает двухдневный перерыв между утверждением законопроекта министерской комиссией и вынесением законопроекта на голосование в первом чтении Кнессетом.

    Как объяснил редакции NEWSru.co.il депутат от списка "Махане Малахти" Зеэв Элькин, правительство пыталось вынести законопроект на обсуждение экстренным образом под давлением партии ШАС.

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    В итоге в ходе обсуждения в комитете Кнессета по регламенту, как сообщил нам депутат Элькин, ему и депутату от партии НДИ Одеду Фореру удалось вынудить правительство отложить вынесение закона на рассмотрение на тот период, пока проходит утверждение государственного бюджета.

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    По мнению Элькина, спешка была обусловлена тем, что депутаты от ШАС надеются таким образом быстро сократить количество репатриантов, приезжающих из России, и опасаются, что если не провести закон немедленно, то его утверждение слишком затянется.

    Напомним, в марте 2023 года министерство внутренних дел опубликовало для комментариев общественности поправку номер 10 к Закону о паспортах (эта поправка отменяет поправку номер 9 и лишает репатриантов в первый год жизни в Израиле права на "даркон"). В сопроводительном тексте было указано, что право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства привело к резкому росту случаев злоупотребления получением израильского гражданства исключительно ради загранпаспорта, без реального намерения поселиться в стране.

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    При этом в январе 2021 года, когда Арье Дери занимал пост главы МВД, он опубликовал директиву о том, что новые репатрианты могут получать иностранный паспорт сроком всего на один год, а спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле.

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    Эта директива действуют и теперь, однако, по мнению МВД, не решает проблему так называемого "паспортного туризма".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Мая 2023
    Зеэв Элькин: "Задача этой коалиции – сократить репатриацию из стран бывшего СССР". Интервью
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