Оппозиции удалось отсрочить рассмотрение закона об отмене права на получение загранпаспорта для репатриантов
Правительство экстренным образом вынесло законопроект, лишающий новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле, на пленарное рассмотрение Кнессетом в первом чтении, однако оппозиции удалось перенести рассмотрение на несколько недель.
Попытка вынести законопроект на голосование уже сегодня вечером противоречит принятой процедуре, которая подразумевает двухдневный перерыв между утверждением законопроекта министерской комиссией и вынесением законопроекта на голосование в первом чтении Кнессетом.
Как объяснил редакции NEWSru.co.il депутат от списка "Махане Малахти" Зеэв Элькин, правительство пыталось вынести законопроект на обсуждение экстренным образом под давлением партии ШАС.
В итоге в ходе обсуждения в комитете Кнессета по регламенту, как сообщил нам депутат Элькин, ему и депутату от партии НДИ Одеду Фореру удалось вынудить правительство отложить вынесение закона на рассмотрение на тот период, пока проходит утверждение государственного бюджета.
По мнению Элькина, спешка была обусловлена тем, что депутаты от ШАС надеются таким образом быстро сократить количество репатриантов, приезжающих из России, и опасаются, что если не провести закон немедленно, то его утверждение слишком затянется.
Напомним, в марте 2023 года министерство внутренних дел опубликовало для комментариев общественности поправку номер 10 к Закону о паспортах (эта поправка отменяет поправку номер 9 и лишает репатриантов в первый год жизни в Израиле права на "даркон"). В сопроводительном тексте было указано, что право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства привело к резкому росту случаев злоупотребления получением израильского гражданства исключительно ради загранпаспорта, без реального намерения поселиться в стране.
При этом в январе 2021 года, когда Арье Дери занимал пост главы МВД, он опубликовал директиву о том, что новые репатрианты могут получать иностранный паспорт сроком всего на один год, а спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле.
Эта директива действуют и теперь, однако, по мнению МВД, не решает проблему так называемого "паспортного туризма".
Зеэв Элькин: "Задача этой коалиции – сократить репатриацию из стран бывшего СССР". Интервью