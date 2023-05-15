Оппозиции удалось отсрочить рассмотрение закона об отмене права на получение загранпаспорта для репатриантов

Правительство экстренным образом вынесло законопроект, лишающий новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле, на пленарное рассмотрение Кнессетом в первом чтении, однако оппозиции удалось перенести рассмотрение на несколько недель.

Попытка вынести законопроект на голосование уже сегодня вечером противоречит принятой процедуре, которая подразумевает двухдневный перерыв между утверждением законопроекта министерской комиссией и вынесением законопроекта на голосование в первом чтении Кнессетом.

Как объяснил редакции NEWSru.co.il депутат от списка "Махане Малахти" Зеэв Элькин, правительство пыталось вынести законопроект на обсуждение экстренным образом под давлением партии ШАС.

adv_11 m_ar_1

В итоге в ходе обсуждения в комитете Кнессета по регламенту, как сообщил нам депутат Элькин, ему и депутату от партии НДИ Одеду Фореру удалось вынудить правительство отложить вынесение закона на рассмотрение на тот период, пока проходит утверждение государственного бюджета.

adv_12 incontent_1

По мнению Элькина, спешка была обусловлена тем, что депутаты от ШАС надеются таким образом быстро сократить количество репатриантов, приезжающих из России, и опасаются, что если не провести закон немедленно, то его утверждение слишком затянется.

Напомним, в марте 2023 года министерство внутренних дел опубликовало для комментариев общественности поправку номер 10 к Закону о паспортах (эта поправка отменяет поправку номер 9 и лишает репатриантов в первый год жизни в Израиле права на "даркон"). В сопроводительном тексте было указано, что право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства привело к резкому росту случаев злоупотребления получением израильского гражданства исключительно ради загранпаспорта, без реального намерения поселиться в стране.

adv_13 m_ar_2

При этом в январе 2021 года, когда Арье Дери занимал пост главы МВД, он опубликовал директиву о том, что новые репатрианты могут получать иностранный паспорт сроком всего на один год, а спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле.

adv_14 incontent_2

Эта директива действуют и теперь, однако, по мнению МВД, не решает проблему так называемого "паспортного туризма".