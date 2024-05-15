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Израиль

В больнице скончался Лирон Ицхак от ран, полученных во время работы в секторе Газы

время публикации: 15 мая 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 19:59
В больнице скончался Лирон Ицхак от ран, полученных во время работы в секторе Газы
Flash90. Фото: М.Шай

Врачи больницы "Бейлинсон" сообщили о смерти Лирона Ицхака, получившего тяжелые ранения во время работы на территории сектора Газы.

В заявлении больницы говорится, что в течение двух дней медицинские бригады боролись за жизнь Лирона Ицхака, но утром 15 мая были вынуждены констатировать его смерть.

Лирону Ицхаку было 30 лет, он жил в Петах-Тикве и работал в компании-подрядчике министерства обороны. Два дня назад он проводил работы на территории сектора Газы, когда рядом с ним разорвался минометный снаряд. Через две недели он должен был жениться.

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