В разгар войны министр обороны выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Нетаниягу

Министр обороны Йоав Галант провел пресс-конференцию в "Кирие", раскритиковав позицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу по сектору Газы и его отказ обсуждать "день после войны".

Галант заявил, что Израиль находится на пути к установлению израильского военного и гражданского правления в секторе Газы, что, по его словам, является "плохой альтернативой, представляющей опасность для Израиля с точки зрения стратегии и с точки зрения безопасности". Галант призвал Биньямина Нетаниягу объявить, что Израиль не намерен устанавливать гражданский контроль в Газе, что там не будет создана военная администрация, и что будет найдена альтернатива ХАМАСу.

Министр обороны заявил, что системой безопасности Нетаниягу был предоставлен план, но он не готов ее обсуждать. "С октября я поднимаю этот вопрос на заседаниях кабинета, но ответа нет", – сказал он. По словам Галанта, после войны сектор Газы должен управляться только палестинскими институтами при международной поддержке, и они должны стать альтернативой власти ХАМАСа.

Министр обороны прокомментировал возвращение ЦАХАЛа в районы, которые ранее были "зачищены" от террористов в секторе Газы. "Мы должны отдалить ХАМАС от власти. В отсутствии решения мы будем иметь две плохие альтернативы: израильское военно-гражданское управление или правительство ХАМАСа". По словам министра обороны, пока ХАМАС находится у власти в секторе Газы, он может восстанавливать свои силы и потенциал, а ЦАХАЛу придется возвращаться в ранее "зачищенные от террористов" районы.

Йоав Галант также прокомментировал решение Нетаниягу продвигать законопроект о призыве в армию, который прошел утверждение в первом чтении в Кнессете предыдущего созыва. Галант повторил, что он поддержит законопроект только в том случае, если он устраивает всех партнеров по коалиции.

Галанту был задан вопрос: не опасается ли он, что после того заявления он будет отправлен в отставку. На это министр обороны ответил, что "он никого не обвиняет", и добавил, что в демократической стране человек, занимающий пост, и тем более пост министра обороны, может представить свою точку зрения общественности.

Биньямин Нетаниягу, реагируя на слова Галанта, заявил, что он "не готов заменить Хамастан на Фатахстан". По его словам, главное условие для "дня после войны" – это полная победа над ХАМАСом.

Лидер партии "Ционут Датит" и министр финансов Бецалель Смотрич раскритиковал позицию Галанта: "Он сегодня сообщил о своей поддержке созданию палестинского государства террора". Смотрич призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу потребовать от Галанта строго следовать политике правительства или освободить пост.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что для "Галанта нет никакой разницы между тем, контролируется ли Газа ЦАХАЛом или убийцами ХАМАСа. "В этом состоит концепция министра обороны, потерпел неудачу 7 октября и терпит неудачу сейчас. Такого министра обороны необходимо заменить, чтобы достичь целей войны".