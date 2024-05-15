В десятках километров от границы с Ливаном взорвался БПЛА

В районе перекрестка Голани, примерно в 35 километрах от границы с Ливаном, упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.

Новостная службы медиакорпорации "Кан" передала, что на месте взрыва произошел пожар.

В 19:52 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе вторжения враждебного беспилотника, прозвучал в Нижней Галилее. Спустя короткое время Управление тылом сообщило об отбое тревоги.

Террористическая организация "Хизбалла" опубликовала заявление, в котором говорится о запуске беспилотников в сторону военной базы в районе Тверии.