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Израиль

В десятках километров от границы с Ливаном взорвался БПЛА

время публикации: 15 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 21:35
В десятках километров от границы с Ливаном взорвался БПЛА
AP Photo/Frank Augstein

В районе перекрестка Голани, примерно в 35 километрах от границы с Ливаном, упал и взорвался беспилотный летательный аппарат.

Новостная службы медиакорпорации "Кан" передала, что на месте взрыва произошел пожар.

В 19:52 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе вторжения враждебного беспилотника, прозвучал в Нижней Галилее. Спустя короткое время Управление тылом сообщило об отбое тревоги.

Террористическая организация "Хизбалла" опубликовала заявление, в котором говорится о запуске беспилотников в сторону военной базы в районе Тверии.

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