ДТП с участием двух автобусов в Тель-Авиве, не менее 10 пострадавших
время публикации: 15 мая 2024 г., 23:45 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 00:29
На пересечении улиц А-Яркон и Кармелит в Тель-Авиве произошла авария с участием двух автобусов.
Парамедики "Маген Давид Адом" с места аварии передали, что в ней пострадали не менее 10 человек: 40-летний мужчина в тяжелом состоянии, три человека получили травмы средней тяжести и семеро травмированы легко.
В больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне доставлены 8 человек. Двое пострадавших с легкими травмами отказались от госпитализации.