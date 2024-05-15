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ДТП с участием двух автобусов в Тель-Авиве, не менее 10 пострадавших

время публикации: 15 мая 2024 г., 23:45 | последнее обновление: 16 мая 2024 г., 00:29
ДТП с участием двух автобусов в Тель-Авиве, не менее 10 пострадавших
Пресс-служба МАДА

На пересечении улиц А-Яркон и Кармелит в Тель-Авиве произошла авария с участием двух автобусов.

Парамедики "Маген Давид Адом" с места аварии передали, что в ней пострадали не менее 10 человек: 40-летний мужчина в тяжелом состоянии, три человека получили травмы средней тяжести и семеро травмированы легко.

В больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне доставлены 8 человек. Двое пострадавших с легкими травмами отказались от госпитализации.

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