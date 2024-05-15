"Кан-11": подозреваемым в поджоге офисов UNRWA в Иерусалиме 10 и 12 лет

За последние семь дней дважды совершались поджоги офисов UNRWA иерусалимском квартале Гиват а-Тахмошет. В обоих случаях, не было пострадавших.

В среду, 15 мая, телеканал "Кан-11", сообщил, что в поджогах подозреваются двое несовершеннолетних, 10 и 12 лет. Старший из подозреваемых помещен под домашний арест, младший не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Поджоги были совершены в прошлый четверг, 10 мая, и в понедельник, 13 мая. Возгорание имело локальный характер, строения не были повреждены огнем. После первого пожара руководство Агентства ООН по помощи палестинским беженцам сообщило о прекращении деятельности иерусалимского отделения. Агентство обвинило израильские власти в том, что те не предоставляют надлежащей защиты офису, на входе в который проходят манифестации, нередко принимающие агрессивный характер.