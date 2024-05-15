Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 15 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжаются операции в Рафахе (Рафиахе), Джабалии, Зайтуне. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Ас-Сабра, в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа; источники в Газе сообщали об интенсивных обстрелах и ударах с воздуха в Джабалии и квартале Зайтун в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в районе Шейх Радуан в городе Газа, есть убитые и раненые

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Аль-Бурейдже, в частности был нанесен удар по дому семьи Браш, есть убитые и раненые; израильская артиллерия обстреливала северные районы лагеря Нусейрат.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям к востоку от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 15 мая.