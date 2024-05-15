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Израиль

Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб сержант Ира Яир Гиспан

время публикации: 15 мая 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 06:15
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб сержант Ира Яир Гиспан
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 14 мая в бою на юге сектора Газы погиб сержант Ира Яир Гиспан, 19 лет, из Петах-Тиквы, боец ​​75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 273 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 621 военнослужащий ЦАХАЛа.

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