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Израиль

На севере сектора Газы ранены трое бойцов бригады "Цанханим"

время публикации: 15 мая 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 18:27

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 15 мая, на севере сектора Газы в бою с террористами был тяжело ранен офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".

В этом же бою получили ранения средней тяжести двое военнослужащих.

Все раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи уведомлены о случившемся.

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