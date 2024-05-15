На севере сектора Газы ранены трое бойцов бригады "Цанханим"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 15 мая, на севере сектора Газы в бою с террористами был тяжело ранен офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".

В этом же бою получили ранения средней тяжести двое военнослужащих.

Все раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи уведомлены о случившемся.