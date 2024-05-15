На севере сектора Газы ранены трое бойцов бригады "Цанханим"
время публикации: 15 мая 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 18:27
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 15 мая, на севере сектора Газы в бою с террористами был тяжело ранен офицер 202-го батальона бригады "Цанханим".
В этом же бою получили ранения средней тяжести двое военнослужащих.
Все раненые доставлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи уведомлены о случившемся.
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