ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА, летевших с восточной стороны

В ночь на 15 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов, летевших с восточной стороны.

БПЛА были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила об атаке на "опорные пункты" израильской армии с помощью беспилотных летательных аппаратов.