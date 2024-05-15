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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА, летевших с восточной стороны

время публикации: 15 мая 2024 г., 00:59 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 01:26
ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА, летевших с восточной стороны
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 15 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов, летевших с восточной стороны.

БПЛА были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила об атаке на "опорные пункты" израильской армии с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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