ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух БПЛА, летевших с восточной стороны
время публикации: 15 мая 2024 г., 00:59 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 01:26
В ночь на 15 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов, летевших с восточной стороны.
БПЛА были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.
Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила об атаке на "опорные пункты" израильской армии с помощью беспилотных летательных аппаратов.