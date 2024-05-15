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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны десять подозреваемых

время публикации: 15 мая 2024 г., 14:42 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 15:02
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны десять подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

15 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали десять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Хевроне, Ятте, Туль-Кареме, Хусане, Аль-Бире, Анате, Бир-Зейте. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 4000 подозреваемых в терроре, около 1700 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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