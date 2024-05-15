ЦАХАЛ в ночь на 15 мая действовал в районах Туль-Карема, Шхема, Иерихона, Хеврона, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 мая действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Избат Шуфе), в Шхеме, в Иерихоне, около Рамаллы (в Бир-Зейте, Аль-Бире), около Хеврона (в Ятте), около Бейт-Лехема (в Хусане), около Калькилии (в Аззуне), а также в Анате и Хизмэ (к северу от Иерусалима).

Задержано множество подозреваемых. Только в Ятте задержаны девять подозреваемых, некоторые из которых ранее отбывали заключение. В Аззуне задержали владельца лаборатории.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 мая.