Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 15 мая, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-22 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 15-26, в Мицпе-Рамоне – 13-21, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-28, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг – солнечно, не жарко. В пятницу-субботу – повышение температуры, солнечно.