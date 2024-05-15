ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации БПЛА, запущенных по Израилю с востока

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео перехвата двух беспилотных самолетов, которые летели в сторону Израиля с востока в ночь на 15 мая.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, беспилотники, которые отслеживались с воздуха, были ликвидированы с помощью системы ПРО "Железный купол".

Они были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила об атаке на "опорные пункты" израильской армии в Эйлате с помощью беспилотных летательных аппаратов.