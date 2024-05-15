Правительство Израиля отвергло резолюцию ГА ООН от 10 мая о повышении статуса Палестинской автономии

Правительство Израиля единогласно утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отвергнуть резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года.

Нетаниягу в связи с этим заявил: "Сегодня правительство выступило против принятой на прошлой неделе резолюции ООН о продвижении признания палестинского государства. Недопустимо давать вознаграждение за ужасную резню 7 октября, которую поддерживают 80% палестинцев как в Иудее и Самарии, так и в секторе Газа. Мы не позволим создать террористическое государство, откуда они смогут совершать против нас еще больше нападений. Никто не помешает нам, Израилю, реализовать наше базовое право на самозащиту: ни Генеральная Ассамблея ООН, ни кто-либо другой. Мы вместе, с высоко поднятой головой, будем стоять на защите своей страны".

Правительство решило:

1. Отклонить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о повышении статуса Палестинской автономии и предоставлении ей дополнительных полномочий, которые обычно закрепляются за государствами-членами ООН.

2. Постановить, что вышеупомянутое решение не меняет статуса спорных территорий, оно не передает никаких прав и не умаляет никаких прав Государства Израиль и еврейского народа в Эрец-Исраэль.

3. Постановить, что вышеупомянутое решение не станет основой для будущих переговоров и может способствовать мирному решению.