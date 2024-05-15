Нетаниягу решил продвигать закон о призыве, принятый в первом чтении предыдущим составом Кнессета

Представители канцелярии главы правительства сообщили, что Биньямин Нетаниягу принял решение возобновить продвижение законопроекта о призыве, который прошел утверждение в первом чтении в Кнессете предыдущего созыва. Речь идет о поправке 26 к Закону о военной службе ("Хок шерут а-битахон").

В официальном сообщении из канцелярии премьера указано, что это решение было принято в качестве компромисса, и оно призвано добиться широкой поддержки. Речь идет о законопроекте, который был подготовлен министерством обороны после длительной работы специалистов и представлен тогдашним министром обороны Бени Ганцем.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение внести законопроект в повестку дня заседания кабинета министров по законодательству, которое должно состояться в четверг, для начала активной работы по его продвижению.

Премьер также призвал все фракции Кнессета, поддержавшие этот законопроект в Кнессете прошлого созыва, поддержать его и сейчас.

Напомним, что ранее БАГАЦ обязал государство представить объяснения по поводу статуса работы над законом о призыве до середины мая, то есть, до сегодняшнего дня.