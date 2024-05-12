Глава МВД предложил обложить закрытый офис UNRWA в Иерусалиме муниципальным налогом

Министр внутренних дел Моше Арбель призвал мэра Иерусалима Моше Леона начать взимать муниципальный налог с иерусалимского отделения Агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

По мнению министра, поскольку UNRWA сообщила о закрытии своего офиса, агентство не может больше рассчитывать на освобождение от уплаты налогов. Из канцелярии мэра сообщили, что проверка данного вопроса была начата еще до получения письма.

Несколько дней назад руководство агентства приняло решение о прекращении деятельности иерусалимского отделения. Оно обвинило израильские власти в том, что те не предоставляют надлежащей защиты офису, на входе в который проходят манифестации, нередко принимающие агрессивный характер.

Напомним, что в феврале 2024 года министр строительства Ицхак Гольдкнопф отдал Земельному управлению Израиля распоряжение немедленно закрыть офисы Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA в Иерусалиме и в других районах Израиля.

В официальном письме, которое министр строительства отправил генеральному директору Земельного управления Израиля Енки Квинту, сказано, что управлению следует немедленно выселить организацию UNRWA с территорий, контролируемых ведомством.

"Эта опасная организация обслуживает ХАМАС, она принимала участие в бойне 7 октября, и появляется все больше доказательств, что эта организация уже много лет поддерживает, помогает и обучает (палестинцев) нападать на Израиль", – сообщалось в документе.