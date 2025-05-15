В Бейт-Шемеше активисты "Нетурей Карта" напали на Бен-Гвира, пострадала его жена
В четверг, 15 мая, в Бейт-Шемеше на улице Гилель произошли беспорядки, в которых участвовали сотни протестующих. На место происшествия были вызваны силы полиции и бойцы пограничной полиции.
Нарушители порядка окружили и атаковали автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, причинили ему ущерб. Во время нападения была травмирована супруга министра.
Один из нападавших задержан. Полиция сообщает, что возможны дополнительные задержания.
Итамар Бен-Гвир заявил, что на него напали активисты антисионистского движения "Нетурей Карта". Он рассказал, что во время вождения заметил на стенах изображения флагов ООП и остановился. Активисты "Нетурей Карта" кричали ему: "Сионист", "Убийца", "Ты за призыв в армию", "Убирайся отсюда".
В сторону участников беспорядков одним из полицейских была брошена светошумовая граната.
В это время, по словам Бен-Гвира, один из активистов "Нетурей Карта" напал на его жену Аялу и ударил ее, та ответила ударом на удар. Этот нападавший был задержан полицией.