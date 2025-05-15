Президент Германии в Беэри: "Наш голос не умолкнет, пока заложники не будут возвращены"

Президент Германии Франц-Вальтер Штайнмайер, который находится в Израиле с официальным визитом в честь 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, посетил кибуц Беэри, который 7 октября 2023 года был атакован террористами ХАМАСа.

Он пообещал, что ФРГ окажет Израилю помощь в возвращении заложников. "Их судьба – это открытая рана. Германия не забывает о них, я не забываю о них. Наш голос не умолкнет, пока они не вернутся", – сказал глава государства, напомнив также о страданиях жителей Газы.

Штайнмайер, которого сопровождал президент Израиля Ицхак Герцог, посетил мемориальный центр кибуца и почтил минутой молчания память жертв 7 октября. Они также ознакомились с планами восстановления Беэри. Главы государств посадили в дерево – символ возрождения.

Беэри был избран для визита еще и потому, что в его основании в 1946 году приняли участие и немецкие евреи. В 2022 году население кибуца насчитывало более 1100 человек. В "черную субботу" террористы убили более 100 жителей, 32 были угнаны в плен.