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Израиль

Минздрав Газы: около 40 убитых в секторе за ночь

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 15 мая 2025 г., 06:27 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 06:35
Минздрав Газы: около 40 убитых в секторе за ночь
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее 39 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе в течение ночи. Больше всего убитых в районе Хан-Юниса.

Ночью ВВС ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, наносили удары по домам семей Самур, Аль-Байюк, Аль-Лахам, Абу Таима, Бардауиль, Аз-Заинати и др. Эти атаки осуществлялись как в центре Хан-Юниса, так и в его пригородах – Хузаа, Абасан аль-Кабире, Аль-Караре, Бани-Сухайле.

Источники в Газе заявляют, что среди убитых есть женщины и дети. При этом подтверждается гибель активистов ХАМАСа и других террористических группировок.

Также ночью были атакованы цели на востоке города Газа, в Джабалии, в Нусейрате и в Рафиахе (Рафахе).

Израиль
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