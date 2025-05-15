Минздрав Газы: около 40 убитых в секторе за ночь

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее 39 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе в течение ночи. Больше всего убитых в районе Хан-Юниса.

Ночью ВВС ЦАХАЛа в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, наносили удары по домам семей Самур, Аль-Байюк, Аль-Лахам, Абу Таима, Бардауиль, Аз-Заинати и др. Эти атаки осуществлялись как в центре Хан-Юниса, так и в его пригородах – Хузаа, Абасан аль-Кабире, Аль-Караре, Бани-Сухайле.

Источники в Газе заявляют, что среди убитых есть женщины и дети. При этом подтверждается гибель активистов ХАМАСа и других террористических группировок.

Также ночью были атакованы цели на востоке города Газа, в Джабалии, в Нусейрате и в Рафиахе (Рафахе).