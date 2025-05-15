ЦАХАЛ установил место захоронения рядового Геснера, погибшего в 1949 году

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что обнаружено место захоронения рядового Артура Геснера, погибшего в 1949 году в ходе операции на востоке округа Лахиш. Оно было установлено в результате расследования отдела поиска пропавших без вести военнослужащих.

Проверки установили, что он был похоронен в братской могиле в Реховоте вместе со своими товарищами по взводу Габриэлем Макнаджи и Калманом Чапником.

20 апреля 1949 года в районе деревни Дауайме взвод из восьмого батальона бригады "Негев" столкнулся с арабскими инфильтрантами. В ходе ожесточенного боя 12 из них погибли, еще трое, Геснер, Макнаджи и Чапник, были признаны пропавшими без вести.

Благодаря разведывательным и дипломатическим усилиям было установлено, что тела были похищены и доставлены в район деревни Идна, на территории, контролируемой Иорданией. В ходе операции удалось вернуть тела двух погибших, Геснер был определен как погибший, чье место захоронения неизвестно.

Однако в ходе пятилетнего расследования, включавшего работу с документами, опрос свидетелей и даже археологические изыскания стало ясно, что в 1949 году вернули останки трех погибших. На нынешней неделе об этом были извещены близкие. Вскоре на кладбище Реховота будет проведена церемония установки намогильного камня Геснера.