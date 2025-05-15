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Израиль

ДТП на севере Израиля, погиб мужчина

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 15 мая 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 13:35
ДТП на севере Израиля, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 15 мая на 675-й дороге, недалеко от Нир-Яфе (к югу от Афулы), столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что один из пострадавших без сознания. Позже была констатирована смерть мужчины примерно 50 лет.

Двое пострадавших, которые получили легкие травмы, направлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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