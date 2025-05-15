ДТП на севере Израиля, погиб мужчина

Днем 15 мая на 675-й дороге, недалеко от Нир-Яфе (к югу от Афулы), столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что один из пострадавших без сознания. Позже была констатирована смерть мужчины примерно 50 лет.

Двое пострадавших, которые получили легкие травмы, направлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.