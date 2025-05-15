В Самарии ликвидированы пять террористов, розыск убийцы Цеэлы Гез продолжается

ЦАХАЛ сообщает, что в Самарии продолжаются розыски террориста, совершившего 14 мая мая нападение около поселка Брухин – в результате теракта была убита 37-летняя Цеэла Гез. Врачи борются за жизнь ее новорожденного ребенка.

Сегодня, 15 мая, бойцы спецназа "Дувдеван" уничтожили пятерых вооруженных террористов, которые укрывались в двух зданиях в Тамуне и Тубасе, на востоке Самарии. После ликвидации боевиков были найдены три автоматические винтовки М16 и четыре тактических жилета.

В Тубасе трое вооруженных террористов были захвачены. У них конфисковали шесть винтовок М16, пистолет и гранату.

Пресс-служба полиции Израиля уточняет: в Тубасе арестован лидер местных террористов и один из командиров боевиков. Операцию по их захвату проводил пограничный спецназ при участии ШАБАКа.

Потерь с израильской стороны в ходе этих операций нет.